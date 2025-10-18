Δολοφονία επιχειρηματία στη Λεμεσό: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής

Στη σύλληψη ενός 45χρονου Ελληνοκύπριου προχώρησαν οι αρχές της Κύπρου για την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του alphanews.live, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σκούτερ μεγάλου κυβισμού το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών από το σημείο που έκαψαν το βαν που είχαν κατά την εκτέλεση. Το sigmalive αναφέρει ότι ο συλληφθείς είναι πρώην ποδοσφαιριστής.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές από τα κυπριακά μέσα αν η μηχανή του βρέθηκε στα χέρια των δραστών κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το philenews, από την πλευρά του αναφέρει ότι νωρίτερα, εις βάρος του άνδρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.