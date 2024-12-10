Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του επικεφαλής ενός αμερικανικού κολοσσού των κοινωνικών ασφαλίσεων είχε μαζί του ένα χειρόγραφο μανιφέστο στο οποίο εξέφραζε την οργή του για τον τομέα αυτό, αποκάλυψε σήμερα ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

«Διάβασα αυτό το μανιφέστο (…) Είναι χειρόγραφο. Αφήνει να εννοηθεί ότι είναι οργισμένος με το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ» εξήγησε ο επικεφαλής των ερευνητών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Κένι, στην εκπομπή Good Morning America του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

«Πιο συγκεκριμένα» ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνι «εξηγεί ότι το σύστημα υγείας είναι το ακριβότερο στον κόσμο, ενώ το προσδόκιμο ζωής ενός Αμερικανού είναι στη 42η θέση παγκοσμίως. Έγραφε πολλά για την περιφρόνησή του για τις αμερικανικές εταιρείες και ιδίως για τη βιομηχανία υγείας», πρόσθεσε.

Μία ημέρα μετά τη σύλληψη του Μαντζιόνι για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthCare, υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα για τα κίνητρα του υπόπτου. Ο Μαντζιόνι κατάγεται από εύπορη οικογένεια και σπούδασε μηχανικός σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας.

Ο Μαντζιόνι συνελήφθη σε ένα κατάστημα McDonald’s στην Αλτούνα, περίπου 500 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης. Δικαστήριο της Πενσιλβάνιας διέταξε την προφυλάκισή του, εν αναμονή της μεταφοράς του στη Νέα Υόρκη.

Οι αστυνομικοί προβληματίζονται για τη φωτογραφία μιας ακτινογραφίας που είχε αναρτήσει ο ύποπτος στο προφίλ του στην πλατφόρμα Χ.

Το πρωί της περασμένης Τετάρτης ο ύποπτος πλησίασε τον Μπράιαν Τόμσον, 50 ετών και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ, έξω από ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν. Η δολοφονία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Ο θάνατος του Τόμσον προκάλεσε έντονη συγκίνηση αλλά και πολλά σχόλια μίσους εναντίον των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας των ΗΠΑ. Κάποιοι χρήστες σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης εξέφραζαν οργή για το κερδοσκοπικό σύστημα, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι πλουτίζουν στις πλάτες των ασθενών.

«Δεν σκοτώνουμε ανθρώπους εν ψυχρώ για πολιτικούς λόγους ή για να εκφράσουμε μια άποψη» σχολίασε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

