«Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο» - Νέο μήνυμα ισχύος από Τραμπ

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας» 

Τραμπ

Με ένα μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη φράση «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο»

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».

