Ο Τραμπ δεν διαβουλεύτηκε με τους αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς για τη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν διαβουλεύτηκε με τις πετρελαϊκές εταιρείες Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron σχετικά με την επιχείρησή στη Βενεζουέλα, ούτε πριν, ούτε μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερα στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας που γνωρίζουν το θέμα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, έχουν πλέον προγραμματιστεί συναντήσεις για αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Τραμπ, αντίθετα, δήλωσε την Κυριακή, μιλώντας στο Air Force One, ότι είχε συνομιλήσει με όλες τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες πριν και μετά τη σύλληψη του Μαδούρο σχετικά με τα σχέδιά του για επενδύσεις στη χώρα.

Στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών αναμένεται να συναντηθούν με την κυβέρνηση Τραμπ εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

«Κανείς από αυτές τις τρεις εταιρείες δεν είχε μέχρι στιγμής καμία συνομιλία με τον Λευκό Οίκο σχετικά με δραστηριοποίηση στη Βενεζουέλα, ούτε πριν ούτε μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο», δήλωσε τη Δευτέρα η πηγή.

Οι πρώιμες και αντικρουόμενες αυτές εκδοχές καταδεικνύουν πόσο δύσκολο θα είναι πιθανότατα να αναζωογονηθεί η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας. Παρότι ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα, μόνο η Exxon, η ConocoPhillips και η Chevron διαθέτουν το μέγεθος και τις δυνατότητες για να εκμεταλλευτούν τα πολύπλοκα κοιτάσματά της, ανέφερε η πηγή.

Τρεις ακόμη πηγές δήλωσαν επίσης ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν είχαν καμία εκ των προτέρων γνώση της αμερικανικής επιχείρησης για τη σύλληψη του Μαδούρο και δεν είχαν πραγματοποιήσει καμία συζήτηση με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με επενδύσεις στη χώρα έως και την Κυριακή.

Η Chevron είναι η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται σήμερα στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, τα οποία παράγουν βαρύ αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από διυλιστήρια στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ και αλλού.

Η Exxon και η ConocoPhillips, από την άλλη πλευρά, είχαν μακρά και σημαντική παρουσία στη χώρα πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, όταν τα έργα τους εθνικοποιήθηκαν από τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Ο Τραμπ δήλωσε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο το Σάββατο ότι αναμένει από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, τα σχέδια αυτά θα προσκρούσουν στην έλλειψη υποδομών, που θα απαιτήσει πολλά χρόνια και μεγάλες επενδύσει, καθώς και στη βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με το πολιτικό μέλλον της χώρας, το νομικό της πλαίσιο και τη μακροπρόθεσμη πολιτική των ΗΠΑ, σύμφωνα με στέλεχος του κλάδου.

«Δεν νομίζω ότι θα δείτε κάποια άλλη εταιρεία, πέρα από τη Chevron που ήδη βρίσκεται εκεί, να δεσμεύεται για την ανάπτυξη αυτού του πόρου», δήλωσε ένα από τα στελέχη.

Η ConocoPhillips διεκδικεί δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις για την κατάσχεση τριών πετρελαϊκών έργων της στη Βενεζουέλα επί προεδρίας Τσάβες. Η Exxon ενεπλάκη σε μακροχρόνιες διαιτησίες κατά της Βενεζουέλας μετά την αποχώρησή της από τη χώρα το 2007.

Η Chevron, η οποία εξάγει περίπου 150.000 βαρέλια ημερησίως αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς τις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, έχει τα τελευταία χρόνια κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ, προκειμένου να διατηρήσει την παρουσία της στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.