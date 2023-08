Διεύρυνση αποφάσισαν οι BRICS - Προσκαλούν 6 χώρες να γίνουν μέλη

Οι ηγέτες του μπλοκ των BRICS, των κορυφαίων αναπτυσσόμενων χωρών, κάλεσαν τις έξι από τις εννέα μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου χώρες στον κόσμο να ενταχθούν στο μπλοκ από την 1η Ιανουαρίου 2024, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι BRICS κάλεσαν τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο, την Αργεντινή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να συμμετάσχουν, σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση της επιρροής του μπλοκ που έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί τον «Παγκόσμιο Νότο».

