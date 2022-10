Διεθνής Αμνηστία: Τουλάχιστον 23 παιδιά σκοτωθήκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν – Βίντεο

Τουλάχιστον 23 παιδιά σκοτωθήκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν από τις 16 Σεπτεμβρίου, επισημαίνει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Διεθνής Αμνηστία.

Τα θύματα έχουν πρόσωπο και ονοματεπώνυμο, και η Διεθνής Αμνηστία, ανήρτησε στο λογαριασμό της ένα συγκινητικό βίντεο με τους ανήλικους που έχασαν τη ζωή τους, από τη σκληρή καταστολή των δυνάμεων του αυταρχικού καθεστώτος της Τεχεράνης.

At least 23 children have been killed by security forces in Iran. pic.twitter.com/DsiVGUDPo6



Tα θύματα είναι ηλικίας μεταξύ 11 και 17 ετών, 20 αγόρια και τρία κορίτσια.



Το Ιράν συγκλονίζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου από διαδηλώσεις που πυροδότησε ο θάνατος της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής που πέθανε τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη, επειδή, σύμφωνα με τις αρχές, παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις γυναίκες, ο οποίος τους επιβάλλει να φορούν μαντίλα. Oυδείς γνωρίζει πλέον τον ακριβή αριθμό των νεκρών, ενώ εκατοντάδες είναι οι κρατούμενοι. Η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR) που έχει την έδρα της στο Όσλο κατήγγειλε ότι τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από την καταστολή των διαδηλώσεων.

NEW: Iran's security forces have unlawfully killed at least 23 children to crush what many people in Iran consider a popular uprising against the Islamic Republic. The victims, aged between 11 and 17, include 20 boys and 3 girls.#مهسا_امینی #MahsaAmini https://t.co/Bzhxd8Vnmn pic.twitter.com/myokGiEVtR