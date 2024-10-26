Δέκα συνοριοφύλακες νεκροί στο νοτιοανατολικό Ιράν

Δέκα Ιρανοί συνοριοφύλακες σκοτώθηκαν σε επίθεση στο νοτιοανατολικό Ιράν το Σάββατο, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το Associated Press που επικαλείται τα ημιεπίσημα πρακτορεία ειδήσεων ISNA, Mehr και Tasnim, οι νεκροί είναι θύματα επίθεσης στο Gohar Kuh, περίπου 1.200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA περιέγραψε το περιστατικό ως επίθεση από «απατεώνες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αρχές δεν εντόπισαν άμεσα ύποπτους για την επίθεση, ούτε κάποια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη.

Η επίθεση σημειώθηκε μετά την επίθεση του Ισραήλ σε όλο το Ιράν νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Σε προγενέστερο τηλεγράφημά του το AP ανέφερε ότι αυτοκινητοπομπή Ιρανών αστυνομικών δέχτηκε επίθεση το Σάββατο από τουλάχιστον μία ομάδα ανταρτών, ενώ έκανε λόγο για αρκετούς νεκρούς αξιωματικούς.

Η HalVash, ομάδα υπεράσπισης του λαού των Βαλούχων του Αφγανιστάν, του Ιράν και του Πακιστάν, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από ένα ακινητοποιημένο φορτηγό που είχε την πράσινη λωρίδα που χρησιμοποιούν τα οχήματα της ιρανικής αστυνομίας. Στη φωτογραφία φαίνονται τα πτώματα δύο αστυνομικών στο μπροστινό κάθισμα του φορτηγού.

Σύμφωνα με την ομάδα HalVash η επίθεση φαίνεται να είχε στόχο δύο οχήματα των δυνάμεων ασφαλείας και όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτά σκοτώθηκαν. Το φορτηγό φάνηκε να έχει ζημιές από σφαίρες και όχι από εκρηκτικά.

Το IRNA ανέφερε μέσω Telegram ότι ο Εσκαντάρ Μομένι, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

