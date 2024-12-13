Διαστημικό σάκε θα πωλείται για 653.000 δολάρια το μπουκάλι

Διαστημικά σχέδια έχει η δημοφιλής ιαπωνική μάρκα σάκε Dassai. Η εταιρία που κατασκευάζει το γιαπωνέζικο ποτό σκοπεύει να φτιάξει σάκε εκτός βαρύτητας και η τιμή του θα είναι αντίστοιχα... διαστημική.

Το σάκε προέρχεται από ρύζι ζυμωμένο με μύκητα «Κότζι» και η περιεκτικότητά του σε αλκοόλ είναι 18 με 20%.

Η Asahi Shuzo σχεδιάζει να εκτοξεύσει συστατικά σάκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για να γίνει εκεί η ζύμωση, που θα προσδίδει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση στο παραδοσιακό, αλκοολούχο ιαπωνικό ποτό.

Σύμφωνα με το CNN, αν το πείραμα πετύχει, ένα μπουκάλι των 100 ml θα πωλείται προς 100 εκατομμύρια γιεν, ή περίπου 653.000 δολάρια.

Μια τυπική μερίδα είναι 80 ml, άρα ένα ποτήρι σάκε θα κοστίζει 500.000 δολάρια καθιστώντας το ένα πολύ ακριβό ποτό.

Για να γίνει το διαστημικό σάκε, η εταιρεία πλήρωσε την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης για πρόσβαση στην πειραματική μονάδα Kibo, μέρος του ΔΣΣ που αναπτύχθηκε από την Ιαπωνία, όπου οι δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε «ειδικό περιβάλλον μικροβαρύτητας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.