Δεν παρατείνεται η απαγόρευση εισαγωγής ουκρανικών αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ Κόσμος 20:30, 15.09.2023

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να μην παρατείνει την απαγόρευση εισαγωγής ουκρανικών αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ, καθώς η ισχύς της απαγόρευσης έληγε σήμερα