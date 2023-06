«Πύρινη κόλαση» στον Καναδά: Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εκτός ελέγχου - Στην μάχη της κατάσβεσης δεκάδες πυροσβέστες από Πορτογαλία και Ισπανία - Δείτε βίντεο

Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και εβδομάδες στον Καναδά έχουν κάνει στάχτη περίπου 48 εκατομμύρια στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη από την Ολλανδία.

Η Πορτογαλία έστειλε σήμερα 140 πυροσβέστες στον Καναδά προκειμένου να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στη γιγαντιαία επιχείρηση για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται εκτός ελέγχου σε διάφορα σημεία της επικράτειας.

Οι πορτογάλοι πυροσβέστες θα αναπτυχθούν στην περιοχή του Κεμπέκ (ανατολικά), μαζί με 97 συναδέλφους τους από την Ισπανία, στο πλαίσιο της βοήθειας από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην επαρχία του Κεμπέκ υπάρχουν 111 ενεργές εστίες, από τις περίπου 400 δασικές πυρκαγιές σε όλη την καναδική επικράτεια.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας Χοσέ Λουίς Καρνέιρο ανέφερε πως οι πυροσβέστες που εστάλησαν στον Καναδά είναι εθελοντές με μεγάλη εμπειρία.

Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και εβδομάδες στον Καναδά έχουν κάνει στάχτη περίπου 48 εκατομμύρια στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη από την Ολλανδία.

Take a flight across the Canadian fires. #wildfire #smoke #canada



A look at the truly amazing size of some of these Canadian fires. This is the fire burning near Edson, Alberta which recently prompted more evacuations.



There are many fires currently burning throughout Canada… pic.twitter.com/aKiCDr89KC — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) June 11, 2023

How do recent fires in Canada seem to start ALL at the same time across the same province?!https://t.co/e16MvviqGz pic.twitter.com/DPfVzpTKOl — Mark (@markmaycot) June 10, 2023

From a Canadian firefighter who knows what’s going on: #canada #wildfire #smoke

(Worth the read)



“I know you may know, but people need to know and understand that most Canadian wildfire management agencies have fire “zonation” policies similar to Alaska.



This means in large… pic.twitter.com/xcPbg0g345 — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) June 8, 2023

Worst ever wildfires in Canada 🔥🍁



Big parts of Canada and the USA suffer among the worst air quality 💨 on earth right now as major fires fill the air with poisonous smoke ⚠️ .



This is the climate crisis unravelling. No air to breathe — No place is “safe” any more 👇👇 pic.twitter.com/8lKcrW3ETZ — Daniel Moser - dmoser@mastodon.social (@_dmoser) June 7, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.