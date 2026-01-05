Δανία στον ΟΗΕ: Μόνο οι Βενεζουελάνοι μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως τη Δευτέρα, μετά την αμερικανική επιχείρηση και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Δανίας στον ΟΗΕ, Κριστίνα Μάρκους Λάσεν, ξεκίνησε την τοποθέτησή της εκφράζοντας την κοινή ανησυχία της χώρας της με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα.

Η Λάσεν τόνισε ότι, παρότι η Δανία δίνει προτεραιότητα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, «οι επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, όπως κάθε άλλη ενέργεια, πρέπει να διεξάγονται σε αυστηρή συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών κανόνων και αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ».

Υπογράμμισε επίσης ότι, καθώς ο λαός της Βενεζουέλας αναζητά τα επόμενα βήματα για το μέλλον του, πρέπει να μπορεί να το πράξει ελεύθερα, χωρίς την απειλή βίας ή την επιρροή εξωτερικών κρατών ή άλλων παραγόντων κακής πίστης.

«Το μέλλον της Βενεζουέλας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τους ίδιους τους Βενεζουελάνους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.