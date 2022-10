Δανία: Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στην πρεσβεία του Ιράν - Τον σταμάτησε εργαζόμενος - Βίντεο

Ένας Ιρανός οπλισμένος με μαχαίρι συνελήφθη στην πρεσβεία του Ιράν στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία της Δανίας.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο στόχος του υπόπτου ήταν η πρέσβειρα της χώρας και επέκρινε την καθυστερημένη επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Ο δράστης, που κρατούσε στο χέρι του ένα μαχαίρι, «μπήκε στην πρεσβεία, έσπειρε τον τρόμο (…) και προκάλεσε ζημιές στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ», ανέφερε η πρέσβειρα Ασφανέχ Ναντιπούρ σε μια ανακοίνωσή της.

