COP28: Θετικές εξελίξεις, αλλά τα χρονικά περιθώρια λιγοστεύουν

Ο σουλτάνος Αλ Τζαμπέρ, πρόεδρος της COP28 που διεξάγεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκανε λόγο σήμερα το βράδυ για «θετικές εξελίξεις» στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στο Ντουμπάι στην 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28), αλλά προειδοποίησε τις χώρες ότι «τα χρονικά περιθώρια λιγοστεύουν» για να γεφυρωθούν οι διαφορές.

«Καταγράφουμε πρόοδο, αλλά όχι αρκετά γρήγορα και όχι αρκετά ικανοποιητικά», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνόδου ολομέλειας ενώπιον όλων των εκπροσώπων χωρών, επαναλαμβάνοντας ότι σκόπευε να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο των εργασιών της COP28 την Τρίτη.

«Τώρα είναι η ώρα να παραμερίσουμε προσωπικά συμφέροντα για το καλό του γενικού συμφέροντος», είπε ο Αλ Τζαμπέρ, υιοθετώντας έναν πιο αυστηρό τόνο από χθες Παρασκευή. «Πρέπει να δουλέψουμε. Ήρθε η ώρα για αποφάσεις. Σας παρακαλώ, μην διστάζετε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.