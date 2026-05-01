CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - 45 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες καταγραφές, καθώς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν αναφερθεί 42 πλοία

Στενό Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις περιπολίες σε διεθνή ύδατα και την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, με 45 εμπορικά πλοία να έχουν λάβει εντολή να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνια.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αποκλεισμό. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες καταγραφές, καθώς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν αναφερθεί 42 πλοία.
 

TAGS: CENTCOM Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
