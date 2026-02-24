CDU: Ενισχυμένος βγαίνει από το συνέδριο ο Μερτς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη στην ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) με 91,7%, ενισχυμένος από το συνέδριο στη Στουτγάρδη.

Το συνέδριο αποτέλεσε επίδειξη ενότητας ενόψει κρίσιμων πολιτικών γεγονότων και εκλογικών αναμετρήσεων το 2026, που θα καθορίσουν τη μελλοντική φυσιογνωμία του κόμματος.

Οι Χριστιανοδημοκράτες δέχονται πίεση από την εθνολαϊκιστική «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και παράλληλα συγκυβερνούν με τους Σοσιαλδημοκράτες, χωρίς εναλλακτική όπως τόνισε ο καγκελάριος Μερτς.

Επίδειξη ενότητας στο συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στη Στουτγάρδη, με επανεκλογή Μερτς στην ηγεσία. Κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις περιμένουν το 2026.Ενισχυμένος βγαίνει από το κομματικό συνέδριο των κυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU) ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνει ακόμα και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, που ασφαλώς δεν φημίζεται για τη συμπάθειά της προς τους Χριστιανοδημοκράτες. Ο Μερτς επανεξελέγη στην ηγεσία του κόμματος με 91,7%, ένα ποσοστό ακόμα υψηλότερο από το 90% που είχε εξασφαλίσει κατά την πρώτη επανεκλογή του το 2024 (και ασύγκριτα μεγαλύτερο από το 65% που είχε λάβει ο συμπροεδρεύων των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών και σημερινός αντικαγκελάριος, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ).



Ήταν μία επίδειξη ενότητας ενόψει σημαντικών πολιτικών γεγονότων και κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων, που μπορεί να κρίνουν τη μελλοντική φυσιογνωμία του κόμματος. Από τη μία πλευρά οι Χριστιανοδημοκράτες δέχονται πίεση από τους εθνολαϊκιστές της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) και από την άλλη πλευρά «αναγκάζονται» να συγκυβερνήσουν με τους Σοσιαλδημοκράτες, όπως ανέφερε λίγο-πολύ ο ίδιος ο καγκελάριος μιλώντας στο συνέδριο. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά μάλλον αυτό ήταν το νόημα, όταν έλεγε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη συγκυβέρνηση» και πράγματι αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.

Βάδη-Βυρτεμβέργη, η πρώτη δοκιμασίαΠρώτο κρίσιμο τεστ για τον καγκελάριο Μερτς μετά το συνέδριο της Στουτγάρδης θα είναι οι τοπικές εκλογές της Βάδης-Βυρτεβέργης στις αρχές Μαρτίου. Οι Χριστιανοδημοκράτες θέλουν να εκλέξουν πρωθυπουργό για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, αλλά θα έχουν απέναντί τους έναν πολύ ισχυρό υποψήφιο των Πρασίνων, τον πρώην υπουργό Τσεμ Έτζντεμιρ.Αλλά η πραγματική δοκιμασία θα είναι οι εκλογές σε δύο ανατολικογερμανικά ομόσπονδα κρατίδια, το φθινόπωρο, όπου η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» φιλοδοξεί να εκλέξει πρωθυπουργό και να καθιερωθεί ως ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων. Για μία ακόμα φορά, ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε στο συνέδριο της Στουτγάρδης ότι δεν θα αναζητήσει συμμαχίες στα άκρα, αλλά στο πολιτικό Κέντρο.Απομένει να φανεί εάν οι ψηφοφόροι θα ανταποκριθούν, όταν μάλιστα στις τοπικές εκλογές των ανατολικογερμανικών κρατιδίων -όπως και σε κάθε τοπικές εκλογές- παίζουν ρόλο και οι τοπικές ευαισθησίες ή αντιπαραθέσεις ή άλλες φυγόκεντρες δυνάμεις, που δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν κεντρικά από το Βερολίνο.Νέος Ομοσπονδιακός Πρόεδρος το 2027Επιδέξιοι χειρισμοί θα χρειαστούν στις διεργασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στις αρχές του 2027. Οι Σοσιαλδημοκράτες θα επιθυμούσαν έναν υποψήφιο ευρύτερης αποδοχής για να διαδεχθεί τον σημερινό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ και εικάζεται ότι σε αυτό συμφωνούν και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μερτς.Η ανακοίνωση του υποψηφίου θα γίνει όμως μετά τις «συμπληγάδες» των εκλογικών αναμετρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού DER SPIEGEL, ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί στις 30 Ιανουαρίου του 2027.Πηγές: dpa, ARD, Der Spiegel

