Καμία ελπίδα να τα ξαναβρεί με τους γονείς του δεν αφήνει πλέον ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, μετά το τελευταίο περιστατικό. Ο 26χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, πριν λίγες μέρες «ξαναπαντρεύτηκε» τη γυναίκα του, Νίκολα Πελτζ, αυτή τη φορά χωρίς να καλέσει, ούτε καν να ενημερώσει τους γονείς του.

Παρόντες στην τελετή ανανέωσης των όρκων του ζευγαριού – η οποία έγινε στις 2 Αυγούστους στο Westchester County - ήταν μόνο οι συγγενείς της νύφης. Την ίδια περίοδο, οι Μπέκαμ έκαναν οικογενειακώς κρουαζιέρα στις ακτές της Ιταλίας και της Γαλλίας ενώ η οικογένεια έμαθε τα νέα από τις εφημερίδες και τα social media.

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα παντρεύτηκαν για πρώτη το 2022, ενώ οι σχέσεις τους με τους γονείς του 26χρονου άρχισαν να χαλάνε λίγο πριν από τη μεγάλη μέρα.

Την ημέρα του γάμου η Νίκολα επέρριψε νυφικό από τη συλλογή της πεθεράς της, Βικτόρια, για να φορέσει Valentino και αυτό ίσως ήταν η χαριστική βολή στις σχέσεις πεθερά - νύφης. Ο Μπρούκλιν έκτοτε πήρε το μέρος της γυναίκας του και σταδιακά άρχισε να απομακρύνεται από την οικογένεια του.

«Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα» για τους Μπέκαμ

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια. Το να βλέπεις τον πατέρα της Νίκολα, Νέλσον, να έχει τόσο καθοριστικό ρόλο στην τελετή ήταν σπαρακτικό, ειδικά για τον Ντέιβιντ. Κανένα μέλος της ευρύτερης οικογένειας, που αποτελείται από 30 και πλέον μέλη, δεν γνώριζε για τον γάμο ούτε είχε προσκληθεί».

Η πηγή πρόσθεσε: «Είναι σκληρό και κακεντρεχές. Δεν είναι πλέον παιχνίδι. Είναι μια οικογένεια που νιώθει ότι έχασε το πολύτιμο αγόρι της - και δεν βλέπει κανέναν δρόμο επιστροφής».

Οι Μπέκαμ τώρα φοβούνται ότι ο γιος τους έχει εγκαταλείψει οριστικά την οικογένειά του και θα αρνηθεί ακόμα και το επίθετό του.

«Ειλικρινά, τώρα αναρωτιούνται αν θέλει καν να κρατήσει το επώνυμο «Μπέκαμ» ή θα πάρει της συζύγου του, Πελτζ. Είναι η 2 Αυγούστου 2025 - η μέρα που ο Μπρούκλιν δήλωσε επίσημα ότι δεν είναι πλέον μέλος της οικογένειας Μπέκαμ; Σίγουρα έτσι νιώθω» κατέληξε η πηγή.

Με πληροφορίες από Daily Mail

Πηγή: skai.gr

