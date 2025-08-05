Bregret: Μετάνιωσαν οι Βρετανοί το Brexit;

Μόλις το 29% των Βρετανών θα στήριζε τώρα το Brexit. Δημοσκόπηση των Times του Λονδίνου δείχνει ότι το αίσθημα που κυριαρχούσε στη χώρα πριν σχεδόν μια δεκαετία έχει αλλάξει.

Bregret. Δεν είναι δύσκολο κάποιος να αποκωδικοποιήσει τη λέξη. Αντίστοιχα όπως στο Brexit (Br - exit) όπου Br για Βρετανία και exit για έξοδο, η λέξη χωρίζεται στα δύο: B - regret όπου B ξανά για Βρετανία και regret για μετανιώνω.

Και όλα αυτά, αφορούν βέβαια τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννέα χρόνια μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου του 2016, φαίνεται πως το ερώτημα παραμένει για τη χώρα. Ήταν σωστή η απόφαση η Βρετανία να εγκαταλείψει τους κόλπους της Ένωσης; Ο προβληματισμός κυριαρχεί καθώς οι βασικοί λόγοι που η χώρα αποφάσισε να φύγει ήταν η οικονομία, το μεταναστευτικό και οι εμπορικοί δεσμοί με άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Όμως, δεν μπορεί κάποιος να αρνηθεί ότι κανείς από αυτούς τους τρεις βασικούς πυλώνες δεν έχει βελτιωθεί 10 χρόνια μετά.

Το μεταναστευτικό αναδεικνύεται σε μείζων θέμα αντιμετώπισης για τις βρετανικές κυβερνήσεις, καθώς την τελευταία τετραετία καταγράφει εισροές ρεκόρ, για την οικονομία, το χρέος της χώρας φλερτάρει με το 100% του ΑΕΠ – επίπεδο υψηλό για τα δεδομένα της βρετανικής οικονομίας – ενώ και στο κομμάτι του εμπορίου φαίνεται ότι η Βρετανία προσπαθεί και πάλι να βρεθεί πιο κοντά με την ΕΕ καθώς δεν έχουν ευδοκιμήσει οι προσπάθειες που έχει κάνει με τρίτες χώρες.

Το 49% θέλει νέο δημοψήφισμα

Στον αντίποδα, αρκετοί υποστηρίζουν ότι το Brexit μπήκε σε εφαρμογή μόλις από τον Ιανουάριο του 2021 έχοντας να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες για αυτό καταστάσεις. Η πανδημία μείωσε τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, ενώ οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή επηρέασαν και επηρεάζουν ακόμα περισσότερο την ομαλή επιστροφή σε μια κανονικότητα.

Όποιες και αν είναι οι παράμετροι, ο κόσμος μοιάζει ξεκάθαρος στις προτιμήσεις του. Νέα δημοσκόπηση που διεξήχθη μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου, από τη δεξαμενή σκέψης More in Common και την οποία δημοσίευσαν οι Times της Κυριακής, δείχνουν ότι το αίσθημα στην χώρα έχει αλλάξει.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «αν το δημοψήφισμα του 2016 πραγματοποιούταν τώρα, τι θα ψηφίζατε;», το 52% των 2.113 των Βρετανών συμμετεχόντων ψήφισε υπέρ της παραμονής (Remain), μόλις το 29% θα έμενε πιστό στο Brexit, ένα 11% δεν θα ψήφιζε, ενώ το 8% δεν εναι βέβαιο τι θα ψήφιζε. Πρόκειται για αύξηση των Remain κατά 4% σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Επαναπροσέγγιση με την ΕΕ δρομολογεί το Λονδίνο

Επισημαίνεται ότι οι ενήλικοι που ερωτήθηκαν ήταν από Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία χωρίς τη συμμετοχή της Β. Ιρλανδίας. Μάλιστα, η δημοσκόπηση συνέχισε, «θα πρέπει να διεξαχθεί δημοψήφισμα επανένταξης μέσα στην επόμενη πενταετία;». Το 49% τάχθηκε υπέρ, το 37% δήλωσε ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο ενώ ένα 14% απάντησε δεν γνωρίζω.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στα μόνα γκρουπ που υπερίσχυσε η παραμονή της Βρετανίας εκτός Ευρώπης, είναι το 52% των ενηλίκων που ψήφισαν το συντηρητικό κόμμα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές και αυτών του Reform UK, με 68%.

Τα στοιχεία έρχονται ενώ η εργατική κυβέρνηση προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με την Ευρώπη. Τον Μάιο, ο Κιρ Στάρμερ συμφώνησε με τις Βρυξέλλες ώστε οι κάτοχοι των βρετανικών διαβατηρίων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα e-gates των αεροδρομίων της ΕΕ, τα κατοικίδια που ταξιδεύουν να μην χρειάζονται πιστοποιητικά υγείας αλλά και να περιοριστεί η γραφειοκρατία στις περισσότερες εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων και ποτών.

Πηγή: Deutsche Welle

