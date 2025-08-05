Το Ισραήλ θα επιτρέψει τη σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδο προϊόντων στη Γάζα μέσω τοπικών εμπόρων, ανακοίνωσε σήμερα η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που συντονίζει την αρωγή.

«Εγκρίθηκε ένας μηχανισμός για να επαναληφθεί σταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο η είσοδος εμπορευμάτων μέσω του ιδιωτικού τομέα στη Γάζα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της COGAT.

«Ο στόχος είναι να αυξηθεί ο όγκος της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας και παράλληλα να μειωθεί η εξάρτηση από τη συγκέντρωση βοήθειας από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις», δήλωσε η υπηρεσία.

Το μέτρο αυτό ελήφθη «μετά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να διευρυνθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και έπειτα από μια προπαρασκευαστική εργασία που διεξήχθη από τις υπηρεσίες ασφαλείας».

«Για να τεθεί σε λειτουργία αυτός ο μηχανισμός, το σύστημα ασφαλείας ενέκρινε ένα περιορισμένο αριθμό τοπικών εμπόρων, στη βάση αυστηρών κριτηρίων και ελέγχων ασφαλείας», αναφέρει η COGAT.

Η πληρωμή για τα εμπορεύματα «θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τραπεζικές εντολές, οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται».

«Στα εγκεκριμένα εμπορεύματα περιλαμβάνονται βασικά προϊόντα διατροφής, τρόφιμα για μωρά, φρούτα και λαχανικά και είδη υγιεινής», σύμφωνα με την COGAT.

Όλα τα εμπορεύματα θα υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο από την αρμόδια αρχή του υπουργείου Άμυνας πριν εισέλθουν στη λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζει ο οργανισμός αυτός.

Προχθές, Κυριακή, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να συντονιστεί με τον Ερυθρό Σταυρό για την παράδοση βοήθειας σε ομήρους που κρατάει στη Γάζα, εφόσον το Ισραήλ τηρήσει ορισμένους όρους. Προηγουμένως βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα και στο οποίο εικονίζεται ένας απισχνασμένος όμηρος, είχε προκαλέσει αυστηρές επικρίσεις από δυτικές δυνάμεις.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι καθώς και αξιωματούχοι του ΟΗΕ δηλώνουν πως η Γάζα χρειάζεται να εισέρχονται κάθε ημέρα περίπου 600 φορτηγά με βοήθεια για να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες - ο ίδιος αριθμός φορτηγών που το Ισραήλ επέτρεπε να εισέρχονται στη Γάζα πριν από τον πόλεμο.

Ο πόλεμος στη Γάζα άρχισε όταν η Χαμάς σκότωσε 1.200 ανθρώπους και συνέλαβε 251 ομήρους με επίθεση που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία.

Κατά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, που ακολούθησε, έχουν σκοτωθεί έκτοτε περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού θύλακα, οι οποίοι δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, 50 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, από τους οποίους μόνο 20 πιστεύεται πως είναι ζωντανοί. Μέχρι στιγμής η Χαμάς απαγορεύει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στους ομήρους.

Πηγή: skai.gr

