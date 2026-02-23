Το BBC ζήτησε συγγνώμη επειδή δεν αφαίρεσε από τη μετάδοση των BAFTA Film Awards μια ρατσιστική προσβολή που ακούστηκε, όταν καλεσμένος με σύνδρομο Τουρέτ, φώναξε «νέγροι», την ώρα που βρίσκονταν στη σκηνή δύο μαύροι ηθοποιοί.

Ο Τζον Ντέιβιντσον, του οποίου η ζωή ενέπνευσε την ταινία "I Swear", φώναξε τη ρατσιστική λέξη τη στιγμή που οι πρωταγωνιστές του Sinners, Michael B Jordan και Delroy Lindo, παρουσίαζαν το πρώτο βραβείο της τελετής των BAFTA.

Η στιγμή δεν αφαιρέθηκε από τη μετάδοση του BBC One, παρότι προβλήθηκε με δίωρη καθυστέρηση, και παρέμεινε διαθέσιμη στο BBC iPlayer μέχρι το πρωί της Δευτέρας, πριν τελικά αποσυρθεί η τελετή.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Ζητούμε συγγνώμη που αυτό δεν αφαιρέθηκε πριν από τη μετάδοση και θα αφαιρεθεί πλέον από την έκδοση στο BBC iPlayer». Η προσβολή ακούστηκε στη μετάδοση, αν και πολλοί τηλεθεατές ενδέχεται να δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν τη λέξη. Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Kemi Badenoch, δήλωσε ότι το BBC έκανε «ένα φρικτό λάθος» που δεν το διέκοψε εγκαίρως, προσθέτοντας: «Η συγγνώμη είναι σημαντική, αλλά πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν έγινε λογοκρισία».

Σε ανακοίνωσή του, το BBC ανέφερε: «Ορισμένοι τηλεθεατές ενδέχεται να άκουσαν έντονη και προσβλητική γλώσσα κατά τη διάρκεια των BAFTA Film Awards. Αυτό προέκυψε από ακούσιες λεκτικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με το σύνδρομο Τουρέτ και, όπως εξηγήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, δεν ήταν σκόπιμο».

Μετά την τελετή, ο Λίντο δήλωσε στο Vanity Fair ότι ο ίδιος και ο Τζόρνταν «κάναμε αυτό που έπρεπε» συνεχίζοντας την παρουσίαση, αλλά πρόσθεσε πως θα ήθελε «κάποιος από τα BAFTA να μας είχε μιλήσει μετά».

Σε ανακοίνωσή τους, τα BAFTA αναγνώρισαν «τη ζημιά που προκλήθηκε» και ζήτησαν συγγνώμη από όλους όσοι επηρεάστηκαν.

Το σύνδρομο Τουρέτ χαρακτηρίζεται από ξαφνικές, ακούσιες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους, γνωστούς ως τικ. Μεταξύ 10% και 30% των ατόμων με την πάθηση εμφανίζουν τικ που περιλαμβάνουν κοινωνικά μη αποδεκτές λέξεις, όπως βωμολοχίες, ένα φαινόμενο που ονομάζεται κοπρολαλία.

Ο Ντέιβιντσον, ακτιβιστής για το σύνδρομο Τουρέτ από το Γκαλάσιελς της Σκωτίας, τιμήθηκε με MBE το 2019 για τις προσπάθειές του να αυξήσει την κατανόηση γύρω από την πάθηση και να βοηθήσει οικογένειες που ζουν με αυτήν.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο παρουσιαστής Alan Cumming αναφέρθηκε σε «έντονη και προσβλητική γλώσσα» από άτομο με Τουρέτ που «δεν έχει έλεγχο στη γλώσσα του», προσθέτοντας: «Ζητούμε συγγνώμη αν προσβληθήκατε».

Η Χάνα Μπίχλερ έγραψε ότι, αν και η κατάσταση ήταν «σχεδόν αδύνατη», αυτό που την έκανε χειρότερη ήταν η απολογία τύπου «αν προσβληθήκατε».

Ο ηθοποιός Wendell Pierce χαρακτήρισε εξοργιστικό το γεγονός ότι δεν υπήρξε άμεση και πλήρης συγγνώμη προς τους Λίντο και Τζόρνταν, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ Jamie Foxx σχολίασε στο Instagram ότι η προσβολή ήταν «απαράδεκτη».

Η ταινία "I Swear" ακολουθεί τον Ντέιβιντσον καθώς μεγαλώνει με σύνδρομο Τουρέτ στη Σκωτία της δεκαετίας του 1980 και κέρδισε βραβεία, μεταξύ των οποίων και για το καστ.

Παράλληλα, μέρος ομιλίας αποδοχής που περιλάμβανε τη φράση «Free Palestine» αφαιρέθηκε επίσης από τη μετάδοση του BBC λόγω χρονικών περιορισμών, σύμφωνα με τον οργανισμό.

