Αζερμπαϊτζάν: Απέτρεψε ιρανικές «τρομοκρατικές επιθέσεις» στο έδαφός του

Το Αζερμπαϊτζάν υποστήριξε απόψε ότι απέτρεψε μια σειρά «τρομοκρατικών» ιρανικών επιθέσεων στο έδαφός του, μία ημέρα αφότου κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός αεροδρομίου και ενός σχολείου, σε μια μεθοριακή περιοχή.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας του κράτους του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι «εμπόδισε τρομοκρατικές ενέργειες και επιχειρήσεις (συλλογής) πληροφοριών στο Αζερμπαϊτζάν που οργάνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν.

Σύμφωνα με το Μπακού, έχουν συλληφθεί επτά Αζέροι υπήκοοι.

Διαβάστε περισσότερα για τις εξελίξεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.