Η Σαουδική Αραβία εντείνει τις επαφές με το Ιράν για τον περιορισμό του πολέμου

Η Σαουδική Αραβία έχει εντείνει τις άμεσες επαφές με το Ιράν σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που έχει προκαλέσει αναταράξεις και πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, που επικαλείται το Bloomberg.

Τις τελευταίες ημέρες, Σαουδάραβες αξιωματούχοι έχουν ενεργοποιήσει τα διπλωματικά τους κανάλια επικοινωνίας με το Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι. Οι ίδιοι υπογράμμισαν ότι αρκετές ευρωπαϊκές και μεσανατολικές χώρες στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν τόσο υπηρεσίες ασφαλείας όσο και διπλωμάτες, πρόσθεσαν, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν έχουν εμπλακεί ανώτεροι αξιωματούχοι. Μέχρι στιγμής, πάντως, το Ιράν δεν έχει δείξει ιδιαίτερη διάθεση να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ.

Το Ιράν έχει απαντήσει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εξαπολύοντας πυραύλους και drones. Τα κράτη του Κόλπου έχουν καλέσει την Τεχεράνη να αποφύγει αντίποινα εναντίον τους και χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ έχουν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο ή το έδαφός τους για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέχρι στιγμής, τόσο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ όσο και το Ιράν δηλώνουν δημόσια ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αποδεχθεί μόνο την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης.

Τα σουνιτικά αραβικά κράτη του Κόλπου είχαν επί μακρόν τεταμένες σχέσεις με το Ιράν, μια χώρα με σιιτική πλειοψηφία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδίωξαν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη και, πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, επιθυμούσαν το Ιράν να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με τις ΗΠΑ, μέσω συνομιλιών που μεσολαβούσε το Ομάν.

