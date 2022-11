Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα της Apple στη Βοστώνη - Τουλάχιστον ένας νεκρός (Βίντεο)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το The Patriot Ledger όταν ένα όχημα έπεσε σε κατάστημα της Apple έξω από τη Βοστώνη, στις ΗΠΑ γύρω στις 11:00 τοπική ώρα προκαλώντας ζημιές στο κτίριο.

Σύμφωνα με τις Αρχές ο οδηγός του οχήματος έπεσε πάνω στο κατάστημα στο Hingham της Μασαχουσέτης μόλις μία ώρα μετά το άνοιγμα .

Car plows into Apple store outside Boston leaving people trapped and building near collapse https://t.co/g20eZpjplE