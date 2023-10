Αυστραλία: Απελευθερώθηκε από την Κίνα η δημοσιογράφος Τσενγκ Λέι - Ήταν κρατούμενη για τρία χρόνια - Δείτε βίντεο Κόσμος 14:32, 11.10.2023 linkedin

Η Αυστραλή δημοσιογράφος Τσενγκ Λέι, που δικάστηκε μυστικά τον Μάρτιο του 2022, έφθασε στη Μελβούρνη και επανενώθηκε με τα δύο παιδιά και την οικογένειά της