«Πράσινο φως» από το Λονδίνο για την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα το αμερικανικό αίτημα για έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ κατηγορία συνωμοσίας για την αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών που άπτονται της εθνικής ασφάλειας.

Όπως έγινε γνωστό, η αρμόδια Υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ υπέγραψε σήμερα την εντολή έκδοσης.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks έχει περιθώριο 14 ημερών για να ασκήσει έφεση.

Οι συνήγοροί του είπαν ότι η έφεση θα ασκηθεί. «Σήμερα δεν είναι το τέλος της μάχης. Είναι μόνο η αρχή μιας νέας νομικής μάχης. Θα ασκήσουμε έφεση μέσω του νομικού συστήματος. Αλλά είναι μία μαύρη ημέρα για την ελευθεροτυπία και για τη βρετανική δημοκρατία», ανέφερε ο ιστότοπος WikiLeaks στο Twitter.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

