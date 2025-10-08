Ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γερμανία για τον αντισημιτισμό

Ο πρέσβης του Ισραήλ στο Βερολίνο, Ρον Προσόρ, περιέγραψε σε συνέντευξή του στο Ισραήλ τις νέες μορφές αντισημιτισμού στη Γερμανία, με σκληρές αιχμές προς πάσα κατεύθυνση.Ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ



Στη ραγδαία αύξηση του αντισημιτισμού στην Γερμανία και στις διάφορες μορφές του σε συσχετισμό με το σημερινό κομματικό σκηνικό της χώρας, αναφέρθηκε ο πρέσβης του Ισραήλ στο Βερολίνο, Ρον Προσόρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο.

Πηγή: Deutsche Welle

Σχολιάζοντας τις χθεσινές εκδηλώσεις μνήμης που διεξήχθησαν στη γερμανική πρωτεύουσα για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, ο ισραηλινός διπλωμάτης ανέφερε ότι «υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δηλώσεων των πολιτικών αξιωματούχων και της γερμανικής καθημερινής πραγματικότητας».«Η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή Γερμανία, Εβραίοι και Ισραηλινοί που ζουν ή επισκέπτονται στη χώρα, φοβούνται να πάρουν το μετρό, να κυκλοφορήσουν στον δρόμο, να πάνε στο πανεπιστήμιο φορώντας το παραδοσιακό εβραϊκό καπελάκι, να μιλήσουν εβραϊκά και απλά να πουν ότι είναι από το Ισραήλ» τονίζει ο Προσόρ.Πρόσθεσε μάλιστα ότι «στη Γερμανία του 2025 ακούγονται ολοένα συχνότερα αντισημιτικά συνθήματα όπως ‘μην αγοράζετε ισραηλινά προϊόντα’ και ‘μην αγοράζετε από Εβραίους', που θυμίζουν άλλες εποχές».Τα πολλά πρόσωπα του αντισημιτισμούΚατά τον Ρον Προσόρ, στη σημερινή Γερμανία αλλά και γενικότερα, διαμορφώνονται τρεις βασικές μορφές αντισημιτισμού: «Ο αντισημιτισμός της Δεξιάς, ο μουσουλμανικός αντισημιτισμός και ο αντισημιτισμός της Αριστεράς». Στην περίπτωση της Γερμανίας, συνεχίζει ο ισραηλινός πρέσβης, ο λεγόμενος ‘δεξιός αντισημιτισμός’ αντιμετωπίζεται πιο εύκολα.«Οι ακροδεξιοί αντισημίτες έχουν την τάση να δηλώνουν συνήθως ξεκάθαρα ότι είναι κατά των Εβραίων, των μαύρων και των ομοφυλόφιλων» τόνισε, επισημαίνοντας ότι «η γερμανική νομοθεσία έχει αναπτύξει κατάλληλα νομικά εργαλεία και διαδικασίες για την αντιμετώπιση νεοναζιστικών φαινομένων».Αναφερόμενος στον μουσουλμανικό αντισημιτισμό, αντιμετωπίζεται και εκείνος αποτελεσματικά «όχι μόνο επειδή ‘ενοχλούνται’ μόνο οι Εβραίοι που κατοικούν στην Γερμανία, αλλά κυρίως επειδή ‘ενοχλούνται’ πρωτίστως οι ίδιοι οι Γερμανοί, ειδικά όταν εκφράζεται το αίτημα να ισχύσει στην χώρα τους η νομοθεσία της μουσουλμανικής Σαρίας», συνέχισε ο Πρόσορ στη συνέντευξή του.Αναφερόμενος στον αντισημιτισμό που εκφράζεται από τον αριστερό ιδεολογικό χώρο της σημερινής Γερμανίας, ο Ρον Προσόρ είπε χαρακτηριστικά ότι «στάζει δηλητήριο», χωρίς να υπερβαίνει τα όρια της νομιμότητας.

