Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε με τον Αντρέας Μουτζφελτ Κράβικ, υφυπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας, ο οποίος ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να συζητήσει σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις.
Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη είναι «η υπερβολική προσέγγιση και η απειλητική και προκλητική ρητορική της αμερικανικής πλευράς, καθώς και η έλλειψη καλής θέλησης και η ανεντιμότητα των ΗΠΑ».
Πρόσθεσε ότι το κύριο ζήτημα με το Στενό του Ορμούζ είναι η «στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Ιράν και οι επακόλουθες επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας με τη συνέχιση του αποκλεισμού των ιρανικών θαλάσσιων λιμένων».
Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης κανονισμών σχετικά με τη στρατηγική πλωτή οδό, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο.
Ο Κράβικ από την πλευρά του, τόνισε την ανάγκη για «διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», προσθέτοντας ότι η Νορβηγία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ενίσχυση της δημοκρατίας και θα συνέβαλε στις διαβουλεύσεις για τη «θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.