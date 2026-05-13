Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε με τον Αντρέας Μουτζφελτ Κράβικ, υφυπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας, ο οποίος ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να συζητήσει σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη είναι «η υπερβολική προσέγγιση και η απειλητική και προκλητική ρητορική της αμερικανικής πλευράς, καθώς και η έλλειψη καλής θέλησης και η ανεντιμότητα των ΗΠΑ».

Πρόσθεσε ότι το κύριο ζήτημα με το Στενό του Ορμούζ είναι η «στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Ιράν και οι επακόλουθες επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας με τη συνέχιση του αποκλεισμού των ιρανικών θαλάσσιων λιμένων».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης κανονισμών σχετικά με τη στρατηγική πλωτή οδό, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο.

Ο Κράβικ από την πλευρά του, τόνισε την ανάγκη για «διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», προσθέτοντας ότι η Νορβηγία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ενίσχυση της δημοκρατίας και θα συνέβαλε στις διαβουλεύσεις για τη «θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος».

Πηγή: skai.gr

