Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο «ενδεχόμενο» η Βενεζουέλα να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά με ανάρτήσεις του στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε αρχικά έναν χάρτη, στον οποίο η Βενεζουέλα είναι καλυμμένη με τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ πάνω από τη φωτογραφία αναγράφεται: «51η πολιτεία των ΗΠΑ». Η -όλο υπονοούμενα- ανάρτηση, δεν περιελάμβανε κανένα σχόλιο.

Ωστόσο, μερικά λεπτά αργότερα, μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, φαινόταν να σχολιάζει την προηγούμενη ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε σχεδιασμένη φωτογραφία του (στην οποία εμφανίζεται με φαινομενικά πονηρό και λάγνο ύφος), γράφοντας με κεφαλαία γράμματα το διφορούμενο: «I WANT YOU» (Σε θέλω).

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ, #51, κανείς;»

Μόλις δυο μέρες πριν, τη Δευτέρα, ο ανταποκριτής του Fox News Τζον Ρόμπερτς αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τού είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία πως «εξετάζει σοβαρά» ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Μόλις ολοκλήρωσα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ… μου είπε ότι εξετάζει σοβαρά μια κίνηση για να γίνει η Βενεζουέλα η 51η πολιτεία…», έγραψε ο Ρόμπερτς στο X.

Just got off the phone with @realDonaldTrump ... he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state... pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, αν και τότε τα σχόλια είχαν εκληφθεί κυρίως ως χιουμοριστική αναφορά μετά τη νίκη της Βενεζουέλας επί της Ιταλίας στο World Baseball Classic.

«Καλά πράγματα συμβαίνουν τελευταία στη Βενεζουέλα! Αναρωτιέμαι σε τι οφείλεται αυτή η μαγεία; ΠΟΛΙΤΕΙΑ, #51, κανείς;» είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social.

Ροντρίγκεζ: «Αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες της ανεξαρτησίας μας»

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ διαβεβαίωσε προχθες, από τη Χάγη όπου βρισκόταν, ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνει η χώρα της η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα πει ή έχει αφήσει να εννοηθεί ότι την έχει υπό τον έλεγχό του.

«Αυτό δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ επειδή, αν υπάρχει κάτι που έχουμε εμείς, οι Βενεζουελάνες και οι Βενεζουελάνοι, είναι ότι αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες της ανεξαρτησίας μας», απάντησε η Ροδρίγκες όταν τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

Πηγή: skai.gr

