Ξαναξεκίνησαν οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στη Φουτζάιρα, μετά την ιρανική επίθεση

Ξαναξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή, οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τις χτεσινές ιρανικές επιθέσεις με drones που προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η Φουτζάιρα, που βρίσκεται έξω από το Στενό του Ορμούζ, αποτελεί σημείο εξαγωγής περίπου 1 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως από το αργό πετρέλαιο των ΗΑΕ, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία, λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, πριν από δύο εβδομάδες, με τα ΗΑΕ να είναι μεταξύ των παραγωγών που αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου.

Η πυρκαγιά στο λιμάνι της Φουτζάιρα ξέσπασε όταν συντρίμμια από drone έπεσαν κατά την αναχαίτιση, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

