Απειλή για βόμβα καθήλωσε προσωρινά τα αεροσκάφη στο διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ενημέρωσε πως σήμανε λήξη συναγερμού στο διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας (PHL) στις ΗΠΑ, όπου νωρίτερα είχαν καθηλωθεί τα αεροσκάφη εξαιτίας απειλής για βόμβα.

Η FAA δεν υπεισήλθε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ανάλογες απειλές είχαν προκαλέσει αναστάτωση και σε άλλα αμερικανικά αεροδρόμια στις αρχές του μήνα.

Στις 4 Νοεμβρίου είχε σημάνει συναγερμός στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον εξαιτίας απειλής για βόμβα σε πτήση της United Airlines. Το FBI ανακοίνωσε πως κατά την έρευνα που διενεργήθηκε δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Για τον ίδιο λόγο, λίγες ώρες αργότερα, είχε εκκενωθεί αεροσκάφος της Delta Air Lines στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, χωρίς όμως να βρεθεί βόμβα.

Πηγή: skai.gr

