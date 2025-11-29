Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο τοποθεσίες στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Όπως αναφέρει ο Τιμούρ Τκατσένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά drones έπληξαν συνοικία στο κέντρο του Κιέβου και ένα από τα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα The Kyiv Independent, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από τη Ρωσική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέσσερις τραυματίες στην πρωτεύουσα. Ένας από αυτούς έχει νοσηλευτεί και οι άλλοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου», είπε.

Πηγή: skai.gr

