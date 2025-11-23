Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έφτασαν στη Γενεύη για να λάβουν μέρος στις συνομιλίες σχετικά με το ουκρανικό σημειώνει το Reuters.

Στις συνομιλίες θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της ΕΕ.

Κρίσιμη η σύσκεψη στη Γενεύη

Η σημερινή ημέρα είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει την εναλλακτική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύσκεψη των αξιωματούχων που θα λάβει χώρα στη Γενεύη, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της ΕΕ. Αν η «αντιπρόταση» στηρίζεται στον ρεαλισμό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και ταυτόχρονα δεν «ακυρώνει» την πρόταση Τραμπ, τότε είναι πιθανόν να ανοίξει διάπλατα η πόρτα -και όχι μόνο το παράθυρο- για ουσιαστική συμβολή-συμμετοχή της Ευρώπης στο Ουκρανικό και ίσως, στην έναρξη μίας διαπραγμάτευσης, που δεν θα τα δίνει όλα στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η πρόταση που θα παρουσιάσει ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν θα περιέχει τον όρο της μείωσης των ουκρανικών στρατευμάτων. Η πληροφορία του Bloomberg ενισχύεται από τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έθεσε στο τραπέζι τον προβληματισμό των εγγυήσεων και της πιθανής επιστροφής του ρωσικού στρατού στο πολεμικό μέτωπο.

Η Ευρώπη δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει χώρο στη Ρωσία και στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να αξιοποιήσει την όποια ολιγωρία και να επανέλθει απέναντι σε μία αποδυναμωμένη Ουκρανία, επιδιώκοντας τους γεωπολιτικούς στόχους που δεν κατάφερε να ικανοποιήσει έως και σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.