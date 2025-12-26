Ανοιχτά ερωτήματα για τη συντριβή του Falcon

Ανοιχτά παραμένουν ορισμένα ερωτήματα γύρω από τη συντριβή του Falcon, εν αναμονή της προκαταρκτικής έκθεσης των τεχνικών ομάδων.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Διευρύνονται οι έρευνες στην Τουρκία για την αναζήτηση των αιτίων τη συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους που προκάλεσε τον θάνατο 8 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης. Οι έρευνες τώρα διεξάγονται από τέσσερις εισαγγελείς υπό τον συντονισμό του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας, οι οποίοι ζήτησαν επιπλέον τεχνικές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το αεροσκάφος ήταν αξιόπλοο κατά τη στιγμή της αναχώρησης.

Πηγή: Deutsche Welle

Σε άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Χουριέτ, ο γνωστός αρθρογράφους Αμπτουλκαντίρ Σελβί δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία των ερευνών. Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι ομάδες από τη Γαλλία και τη Λιβύη εξέτασαν χθες τον τόπο της συντριβής του γαλλικής κατασκευής αεροσκάφους και συστάθηκε επιτροπή από Λίβυους και Τούρκους αξιωματούχους και από εκπροσώπους της γαλλικής εταιρείας στην οποία ανήκε το Falcon. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών θα συνταχθεί προκαταρκτική έκθεση, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει και έναν μήνα.Η έκθεση μπορεί να συνταχθεί μόνο μετά την ανάλυση των μαύρων κουτιών που θα διεξαχθεί σε ουδέτερη χώρα, διαφορετική από τη Λιβύη, την Τουρκία και τη Γαλλία. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται μια δυτική χώρα και συγκεκριμένα η Γερμανία, η οποία είναι προηγμένη στην τεχνολογία αεροσκαφών.Εμπλοκή ξένων υπηρεσιών στη συντριβή;Ο Τούρκος αρθρογράφος μεταφέρει επίσης ισχυρισμούς για εμπλοκή ξένων υπηρεσιών στη συντριβή του αεροσκάφους: «Το γεγονός ότι το γαλλικό αεροπλάνο έφερε τη σημαία της Μάλτας έχει εγείρει κάποια ερωτήματα,» επισημαίνει ο Σελβί. «Δεδομένου ότι η Μάλτα είναι μία από τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται η Μοσάντ και οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, προέκυψε το ερώτημα κατά πόσο μια συσκευή που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως στο ηλεκτρικό σύστημα του αεροσκάφους ενεργοποιήθηκε από εξωτερικό σήμα. Η προκαταρκτική έκθεση των τεχνικών ομάδων αναμένεται να ασχοληθεί και με τα εν λόγω ερωτήματα. Όπως επιβεβαιώνει πάντως ο Σελβί, τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από εξωτερική παρέμβαση. Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι μετά τη συντριβή το αεροπλάνο εξερράγη και έπιασε φωτιά λόγω μεταφοράς 7 τόνων καυσίμων.

