Φλόριντα: Ανεμοστρόβιλος πετάει στον αέρα αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

Τη στιγμή που ανεμοστρόβιλος περνάει από μεγάλο αυτοκινητόδρομο στη Νότια Φλόριντα, στις ΗΠΑ, έξω από το Παλμ Μπιτς Γκάρντενς κατέγραψε κάμερα οδηγού.

Ο ανεμοστρόβιλος σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, ενώ τα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί.

Ένα όχημα, ωστόσο, πέφτει ακριβώς στη δίνη του φαινομένου. Ο ανεμοστρόβιλος το πετά στον αέρα σαν να είναι χάρτινο και το αναποδογυρίζει μαζί με τους επιβαίνοντες.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Whoa! I hope everyone is okay. Check out this insane tornado video out of Palm Beach Gardens. Note the flipped car! @CBS12 @natwxdesk pic.twitter.com/jh6FBBIi4C