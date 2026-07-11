Ο Παναθηναϊκός δίνει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι (21:00 ΣΚΑΪ) για το τρέχον καλοκαίρι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μετά τις θετικότατες εμφανίσεις απέναντι Χέλμοντ και Άγιαξ, με ωραίο ποδόσφαιρο, με αρκετά γκολ, με ποδοσφαιριστές που ξαναβρίσκουν τα καλά πατήματά τους και με πλάνο που δείχνει πειθαρχία και σοβαρότητα, το «τριφύλλι» θα παίξει μπροστά στον κόσμο του.

Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί των «πράσινων» θα βρεθούν την 11η Ιουλίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για το παιχνίδι απέναντι στην Γκρασχόπερ, για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, τον Πένια, τον Καμαρά, τον Ραστόντερ, τον Τσάπρα και τον Στέφαν Ντε Φράι.

Μάλιστα, ο τελευταίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του, ανεπίσημη εμφάνιση ως παίκτης του Παναθηναϊκού, αφού δεν αγωνίστηκε σε κάποιο από τα δυο ματς της ομάδας επί ολλανδικού εδάφους.

Ο Νίστρουπ και οι ποδοσφαιριστές του θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και να εξελίσσουν επί χόρτου τις μεθόδους του 38χρονου προπονητή που φέτος βάζει σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση τους «πράσινους» με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες.

Ακολουθεί το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης στην Ουγγαρία στις 15/07 κι έπειτα θα έρθει η πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση για φέτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League κόντρα στην Πάκσι.

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