Αμερικανός πολίτης στη ΛΔ Κονγκό διεγνώσθη θετικός στον ιό του Έμπολα

Ένας Αμερικανός πολίτης που εργάζεται για ανθρωπιστική οργάνωση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διεγνώσθη θετικός στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo) του ιού του Έμπολα, ανακοίνωσαν χθες τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC).

Τα CDC εργάζονται μαζί με την οργάνωση που απασχολεί τον άνθρωπο αυτόν που διεγνώσθη θετικός, άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και εταίρους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για να βοηθήσουν στην πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης και στον εντοπισμό επαφών υψηλού κινδύνου, πρόσθεσε ο οργανισμός αυτός υγείας των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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