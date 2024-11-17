Απογοητευμένοι οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι του Τραμπ από τις φιλο-ισραηλινές επιλογές του

Βαθιά απογοητευμένοι από τις επιλογές προσώπων που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το υπουργικό του συμβούλιο δηλώνουν οι εκπρόσωποι των μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, οι οποίοι υποστήριξαν τον Ρεπουμπλικανό για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στην υποστήριξη που έδειξε η κυβέρνηση Μπάιντεν στον Ισραήλ.

«Ο Τραμπ κέρδισε εξαιτίας μας και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την επιλογή του υπουργού Εξωτερικών και με άλλους» δήλωσε στο Reuters ο Ραμπιούλ Τσόουντι, επενδυτής από τη Φιλαδέλφεια που προήδρευσε της εκστρατείας Abandon Harris στην Πενσυλβάνια και ήταν εκ των ιδρυτών της κίνησης Μουσουλμάνοι υπέρ Τραμπ.

Η υποστήριξη των μουσουλμάνων προς τον Τραμπ τον βοήθησε να κερδίσει το Μίσιγκαν και συνέβαλε στη νίκη του σε κάποιες από τις πολιτείες-κλειδιά, εκτιμούν αναλυτές.

Ο Τραμπ επέλεξε για υπουργό Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο, ένθερμο υποστηρικτή του Ισραήλ.

Νωρίτερα φέτος, ο Ρούμπιο είπε ότι δεν θα ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ότι πίστευε πως το Ισραήλ πρέπει να καταστρέψει «κάθε στοιχείο» της Χαμάς.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι μοχθηρά ζώα», είχε πει.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης τον Μάικ Χάκαμπι, πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας και ένθερμο φιλο-ισραηλινό συντηρητικό που υποστηρίζει την ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης και έχει χαρακτηρίσει τη λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη «μη εφαρμόσιμη», ως τον επόμενο πρεσβευτή στο Ισραήλ.

Επέλεξε, επίσης, τη Ελίζ Στεφάνικ, η οποία αποκάλεσε τον ΟΗΕ «βόθρο αντισημιτισμού», ως πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Rexhinaldo Nazarko, διευθυντής του American Muslim Engagement and Empowerment Network, δήλωσε ότι οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι ήλπιζαν ότι ο Τραμπ θα επέλεγε αξιωματούχους που θα εργάζονταν για την ειρήνη αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι», είπε.

«Φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση είναι γεμάτη με νεοσυντηρητικούς και φιλο-ισραηλινούς, φιλοπόλεμους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί αποτυχία του Τραμπ στο κίνημα υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου».

Ο Nazarko είπε ότι η κοινότητα θα συνεχίσει να πιέζει για να ακουστεί η φωνή της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Χασάν Αμπντέλ Σαλάμ, πρώην καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και συνιδρυτής της εκστρατείας Abandon Harris, που υποστήριξε την υποψήφια του Πράσινου Κόμματος Τζιλ Στάιν, είπε ότι οι σχεδιασμοί του Τραμπ είναι ακόμη πιο ακραίοι από ό,τι φοβόταν.

«Είναι σαν να βρίσκεται σε σιωνιστική υπερένταση» είπε. «Ήμασταν πάντα εξαιρετικά δύσπιστοι... Προφανώς, ακόμα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι η κοινότητά μας έχει εξαπατηθεί».

Αρκετοί Μουσουλμάνοι και Άραβες υποστηρικτές του Τραμπ ήλπιζαν ότι ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο πρώην διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών του Τραμπ, θα έπαιζε βασικό ρόλο καθώς ήταν πρωταγωνιστής στην προσέγγιση με μουσουλμανικές και αραβοαμερικανικές κοινότητες. Μάλιστα φερόταν και ως πιθανός υποψήφιος υπουργός Εξωτερικών.

Άλλος σύμμαχος του Τραμπ, ο Μασάντ Μπουλός, ο Λιβανέζος πεθερός της κόρης του, Τίφανι, συναντήθηκε επανειλημμένα με Αραβοαμερικανούς και μουσουλμάνους ηγέτες.

Και οι δύο υποσχέθηκαν στους Αραβοαμερικανούς και στους Μουσουλμάνους ψηφοφόρους ότι ο Τραμπ ήθελε ειρήνη και θα δρούσε υπέρ του άμεσου τερματισμού των πολέμων στη Μέση Ανατολή.

