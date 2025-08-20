Οι παρουσιαστές της εκπομπής Fox & Friends προσπάθησαν επανειλημμένα να αλλάξουν θέμα το πρωί της Τρίτης, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ενθουσιασμό για τον δεσμό της Ainsley Earhardt με τον συνάδελφό της στο Fox, Sean Hannity, κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης.

Η Earhardt μαζί με τον Lawrence B. Jones και τον Charles Hurt παρουσίαζαν την εκπομπή όταν ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτή την αναφορά, πριν μάλιστα ρωτήσει ποιος από το ζευγάρι του τηλεοπτικού σταθμού κερδίζει περισσότερα χρήματα, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Μιλώντας τηλεφωνικά από την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ αξιοποίησε την αναφορά του για την ομοσπονδιακή διαχείριση της πόλης, ώστε να στραφεί στη σχέση της Earhardt με τον συνάδελφό της Hannity. Οι δυο τους έχουν σχέση εδώ και πέντε χρόνια, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Έκανα την Ουάσινγκτον, σε μόλις τέσσερις μέρες, ένα απίστευτο μέρος», ξεκίνησε ο Τραμπ. «Έχω φίλους που πάνε για φαγητό και μου λένε: “Βλέπεις τι γίνεται με τα εστιατόρια; Είναι όλα γεμάτα – ενώ πριν έκλειναν και χρεοκοπούσαν.”»

Η στιγμή που ο Τραμπ μιλά στον αέρα για τον δεσμό

«Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Sean Hannity – μπορεί να πάρει μια πολύ όμορφη νεαρή κυρία που γνωρίζει πάρα πολύ καλά για φαγητό στην Ουάσινγκτον, και δεν χρειάζεται να… και αυτή κάθεται ακριβώς δίπλα σου, παρεμπιπτόντως», συνέχισε, την ώρα που η Earhardt χαμογελούσε, γελούσε και γύριζε τα μάτια της.

Trump outs Ainsley Earhardt for being in a relationship with Sean Hannity live on Fox & Friends. Lawrence Jones immediately changes the topic. pic.twitter.com/Qtm80ZGGQH — Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2025

«Δεν θέλω να τον βάλω σε μπελάδες, οπότε καλύτερα να το εξηγήσουμε ξεκάθαρα», πρόσθεσε ο Τραμπ αστειευόμενος. «Δεν θέλουμε εδώ μυστικά.»

«Αυτή είναι η πιο υπέροχη σχέση», κατέληξε. «Ελπίζω να μη μεταδίδω κάποια είδηση τώρα.» Παρά τις προσπάθειες του Jones να στρέψει τη συζήτηση σε σοβαρότερα θέματα, ο Τραμπ συνέχισε: «Αυτό μπορεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω πει», επέμεινε.

«Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι – η Ainsley και ο Sean», πρόσθεσε. «Και όταν βγαίνουν έξω για φαγητό, δεν θέλω να τους δω να τους ληστεύουν. Τώρα μπορούν να βγουν, να κρατηθούν χέρι-χέρι, να περπατήσουν στον δρόμο, είναι και οι δύο σούπερ σταρ.»

«Ποιος βγάζει περισσότερα χρήματα;»

Στη συνέχεια προκάλεσε νέα αμηχανία όταν σχολίασε τους πιθανούς μισθούς τους: «Θέλω να μάθω ποιος βγάζει περισσότερα χρήματα», είπε με γέλιο. «Εκείνη σίγουρα πρέπει να βγάζει πολλά.»

Σύμφωνα με το Forbes, ο Hannity είναι το υψηλότερα αμειβόμενο στέλεχος του δικτύου με 25 εκατ. δολάρια ετησίως, ενώ τα έσοδα της Earhardt, αν και ασαφή, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατομμύρια.

Fox & Friends hustles Trump off the air as he continues to bring up the Ainsley Earhardt-Sean Hannity relationship pic.twitter.com/TV09yDY2eO — Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2025

Η Earhardt, εκτός κάμερας, ακούστηκε να χαμογελάει ειρωνικά, ενώ ο Jones προσπάθησε ξανά να επαναφέρει τη συζήτηση στη Δευτέρα, οπότε ο Τραμπ είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κύριε Πρόεδρε. Αλλά σοβαρά τώρα, όταν βρίσκεστε με αυτούς τους παγκόσμιους ηγέτες, είναι θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Jones.

Η συζήτηση συνεχίστηκε, με τον Τραμπ να παραδέχεται ότι η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να παραχωρήσει περισσότερη γη στη Ρωσία αν θέλει να υπάρξει ειρήνη.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι», δήλωσε. «Είναι μια ισχυρή χώρα. Μια πολύ μεγαλύτερη χώρα.»

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να επανέλθει στο θέμα της σχέσης Earhardt – Hannity, την ώρα που ο Hurt προσπαθούσε να κλείσει τη συνέντευξη.

«Πρόεδρε Τραμπ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας – ξέρουμε ότι έχετε πολλούς πολέμους να τερματίσετε και αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο», είπε με χαμόγελο, ενώ η Earhardt και ο Jones διατηρούσαν σοβαρό ύφος. «Εκτιμούμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα το πρωί.»

«Ευχαριστώ, Charlie. Και ευχαριστώ και εσένα και την Ainsley. Ελπίζω να μην σας έφερα σε δύσκολη θέση», απάντησε ο Τραμπ.

Η Earhardt γέλασε, πριν του απαντήσει «Σας ευχαριστώ» η ίδια.

«Υπέροχο ζευγάρι, θα το πω», συνέχισε ο Τραμπ, αγνοώντας την αμηχανία. «Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι. Να περνάτε όλοι καλά.»

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε εκεί.

Ο Hannity, 63 ετών, και η Earhardt, 48, είχαν αρχικά διαψεύσει τη σχέση τους, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

Και οι δύο εργάζονται στο δίκτυο επί δεκαετίες – ο Hannity από το 1996 και η Earhardt από το 2007. Η τελευταία βρίσκεται στον καναπέ του Fox & Friends από το 2009, ενώ ο Hannity παρουσιάζει το The Sean Hannity Show από το ίδιο έτος.

