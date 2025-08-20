Πολωνία: Εξερράγη άγνωστο αντικείμενο

Άγνωστο αντικείμενο κατέπεσε, και εξερράγη τη νύχτα στην Ανατολική Πολωνία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη κάθε σενάριο τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κόσινιακ Καμίζ.

Γεγονότα στη Λιθουάνια και τη Ρουμανία είναι συγκρίσιμα με την κατάσταση στην Πολωνία τόνισε.

W odniesieniu do informacji o znalezieniu szczątków obiektu na terenie powiatu łukowskiego, informujemy, że po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy,… pic.twitter.com/DUcE5kIDWy — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 20, 2025

«Δεν πρέπει να αποκλείσουμε υβριδικές δράσεις ή προκλήσεις από τη Ρωσία, drone ή σαμποτάζ. Οι υπηρεσίες μας ελέγχουν αν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, και γίνεται ανάλυση του αντικειμένου από πυροτεχνουργούς» ανέφερε ο Καμίζ.

Δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου τη νύχτα ούτε από την Ουκρανία, ούτε από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε από πλευράς του ο πολωνικός στρατός.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις του στρατού νωρίτερα μπορεί να είναι εξάρτημα παλιού ελικοφόρου κινητήρα, αναφέρει το Reuters. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την πολωνική αστυνομία και δυνάμεις του στρατού βρίσκονται στο σημείο.

Funkcjonariusze z @policjalukowska zabezpieczają teren po zgłoszeniu o nocnej eksplozji w miejscowości Osiny.

W wyniku zdarzenia żadna osoba nie została ranna. Uszkodzeniu uległ pobliski budynek gospodarczy.

Podczas penetracji terenu mundurowi ujawnili na polu metalowe i… pic.twitter.com/KE36RYeOZm — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) August 20, 2025

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2 π.μ. (3 π.μ ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη στο χωριό Osiny, στην κομητεία Łuków, κοντά στην πόλη Lublin, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας.

Το άγνωστο αντικείμενο έπεσε στο έδαφος και εξερράγη, με τη δύναμη της έκρηξης να θρυμματίζει παράθυρα σε ένα σπίτι αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά.

Πηγή: skai.gr

