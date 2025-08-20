Λογαριασμός
Εξερράγη άγνωστο αντικείμενο στην Πολωνία - Βαρσοβία: «Δεν πρέπει να αποκλείσουμε υβριδικές δράσεις»

Δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου τη νύχτα ούτε από την Ουκρανία, ούτε από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε από πλευράς του ο πολωνικός στρατός

Πολωνία: Εξερράγη άγνωστο αντικείμενο

Άγνωστο αντικείμενο κατέπεσε, και εξερράγη τη νύχτα στην Ανατολική Πολωνία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη κάθε σενάριο τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κόσινιακ Καμίζ. 

Γεγονότα στη Λιθουάνια και τη Ρουμανία είναι συγκρίσιμα με την κατάσταση στην Πολωνία τόνισε. 

«Δεν πρέπει να αποκλείσουμε υβριδικές δράσεις ή προκλήσεις από τη Ρωσία, drone ή σαμποτάζ. Οι υπηρεσίες μας ελέγχουν αν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, και γίνεται ανάλυση του αντικειμένου από πυροτεχνουργούς» ανέφερε ο Καμίζ. 

Δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου τη νύχτα ούτε από την Ουκρανία, ούτε από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε από πλευράς του ο πολωνικός στρατός.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις του στρατού νωρίτερα μπορεί να είναι εξάρτημα παλιού ελικοφόρου κινητήρα, αναφέρει το Reuters. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την πολωνική αστυνομία και δυνάμεις του στρατού βρίσκονται στο σημείο. 

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2 π.μ. (3 π.μ ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη στο χωριό Osiny, στην κομητεία Łuków, κοντά στην πόλη Lublin, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας.

Το άγνωστο αντικείμενο έπεσε στο έδαφος και εξερράγη, με τη δύναμη της έκρηξης να θρυμματίζει παράθυρα σε ένα σπίτι αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά.

TAGS: Πολωνία Ουκρανία λευκορωσία Ρουμανία
