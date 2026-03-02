Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι το ιρανικό ναυτικό drone carrier (φορέας μη επανδρωμένων αεροσκαφών) "IRIS Shahid Bagheri", δέχθηκε πλήγματα το Σάββατο, κατά την αρχική επίθεση του αμερικανικού στρατού.

«Η μηχανή παραπληροφόρησης του ιρανικού καθεστώτος συνεχίζει να ισχυρίζεται ψευδώς ότι έχει βυθίσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Το μόνο αεροπλανοφόρο που έχει πληγεί είναι το Shahid Bagheri, ένα ιρανικό drone carrier», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το πλοίο μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη της Επιχείρησης "Epic Fury"», προσθέτει η CENTCOM.



Πηγή: skai.gr

