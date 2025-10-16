Τρία βομβαρδιστικά B-52 των ΗΠΑ πέταξαν κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, σε μια επίδειξη ισχύος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τα αεροσκάφη να πραγματοποιούν πτήση διάρκειας αρκετών ωρών από τη Λουιζιάνα.

Το B-52 είναι ένα βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς και βαρέως τύπου, που έχει χρησιμοποιηθεί σε συμβατικές πολεμικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως το Ιράκ και η Συρία. Ωστόσο, είναι επίσης ικανό να μεταφέρει πυρηνικά όπλα.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια σοβαρή κλιμάκωση των πιέσεων που ασκεί η Ουάσινγκτον στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Την αποκάλυψη για την εντολή Τραμπ στη CIA σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έκανε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει τον στρατό του να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών στη Βενεζουέλα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.