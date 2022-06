Απίστευτο κι όμως αληθινό! Αμερικανίδα τουρίστρια έριξε ηλεκτρικό πατίνι στα Ισπανικά Σκαλιά της Ρώμης

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Μια Αμερικανίδα τουρίστρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, προκάλεσε ζημιά αξίας 26.000 δολαρίων, αφού πέταξε το ηλεκτρικό της πατίνι στα Ισπανικά Σκαλιά της Ρώμης.

Το περιστατικό μαγνητοσκοπήθηκε από περαστικό τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής. Μετά από έρευνα, η αστυνομία συνέλαβε την 28χρονη και επέβαλε πρόστιμο σε αυτήν και στον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος κι αυτός είχε ανεβάσει το ηλεκτρικό του πατίνι στα περίφημα μαρμάρινα σκαλιά του 18ου αιώνα, προκαλώντας ρωγμές σε μερικά από αυτά.

Συγκεκριμένα η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο 430 δολαρίων στο ζευγάρι. Επίσης, στο ζευγάρι απαγορεύτηκε από τις ιταλικές Αρχές να επιστρέψουν στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, στο οποίο το 2015 έγιναν εργασίες αποκατάστασης, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον πολυτελή κοσμηματοπώλη Bulgari, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε δύο εβδομάδες, όταν ένας άλλος επισκέπτης από τη Σαουδική Αραβία, οδήγησε μια Maserati και πάλι στα Σκαλιά της Αιώνιας Πόλης.

Τα Ισπανικά Σκαλοπάτια είναι ένα από τα πιο φυλασσόμενα τουριστικά αξιοθέατα της ιταλικής πρωτεύουσας, με την αστυνομία να απαγορεύει στους ανθρώπους να κάθονται σε αυτά το 2018.

A man who drove a Maserati down the Spanish Steps in Rome has been charged with aggravated damage to cultural and monumental assets, the police said.https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/IQCX8XOtSp