Μικρότερο πάρα πότε είναι το ποσοστό των Γάλλων που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύει η εφημερίδα Les Echos. Συγκεκριμένα, σε δημοσίευμα με τίτλο «Το ποσοστό εμπιστοσύνης προς τον Μακρόν καταρρέει», αναφέρεται ότι -για πρώτη φορά από την εκλογή του το 2017- το ποσοστό εμπιστοσύνης προς τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας έπεσε κάτω από το 20% (συγκεκριμένα στο 18% τον Ιανουάριο) σημειώνοντας νέο ιστορικό χαμηλό. Οι τρεις στους τέσσερις Γάλλους (76%) δηλώνουν πως δεν τον εμπιστεύονται, ενώ το 6% δηλώνει πως δεν έχει άποψη. Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ο πρόεδρος Μακρόν πληρώνει το τίμημα της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης το 2024 τις συνέπειες της οποίας οι Γάλλοι έκριναν αυστηρά. Αναφέρει επίσης ότι μέσα σε ένα μήνα η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν μειώθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες τους έξι τελευταίους μήνες.

Σε ό,τι αφορά τον Φρανσουά Μπαϊρού, τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό που διόρισε ο πρόεδρος Μακρόν το 2024, η δημοτικότητά του είναι επίσης χαμηλή (20%). Όπως σημειώνεται, «οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τον Φρανσουά Μπαϊρού. Υπάρχει ένα είδος φθοράς και αμφιβάλλουν για την ικανότητά του για έξοδο από την αστάθεια».

Από την άλλη αυξημένη εμφανίζεται η δημοτικότητα των πολιτικών προσώπων που κινούνται στον χώρο της ακροδεξιάς, με τη Μαρίν Λεπέν να χαίρει της εμπιστοσύνης του 38% των Γάλλων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του προέδρου του κόμματός της Ζορντάν Μπαρντελά βρίσκεται στο 37%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

