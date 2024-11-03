Ούτε στις αμερικανικές εκλογές θα μπορούσαν να λείπουν τα ευτράπελα.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα από το Νιου Τζέρσεϊ μπήκε στο εκλογικό κέντρο στο Hamilton Township φορώντας καπέλο και μπλουζάκι υπέρ του Τραμπ. Όταν της είπαν ότι δεν μπορεί να ψηφίσει με αυτή την αμφίεση και ότι θα έπρεπε να βγάλει το καπέλο της και να φορέσει ένα μπουφάν για να καλύψει την μπλούζα της, εκείνη δεν έκανε πίσω. Αντίθετα, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Έσκισε το μπλουζάκι της και να ψηφίσει μόνο με το... σουτιέν της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Οκτωβρίου.

NJ woman rips off top, votes in bra after being told to ditch MAGA gear. #Vote #NewJersey #MAGA pic.twitter.com/WipyL2hATU — Didio (@latestnews1975) November 2, 2024

Η Jill Moyer, η πρόεδρος του εκλογικού συμβουλίου της κομητείας Mercer, εξήγησε στη γυναίκα ότι δεν θα χάσει τη σειρά της στην ουρά.

«Πριν προλάβω να τα πω όλα, έβγαλε τη μπλούζα της και άρχισε να την κουνάει», δήλωσε η Moyer στο NJ.com.

Η γυναίκα χαιρέτησε τους υπαλλήλους και φώναξε: «Suck my c-t», δήλωσαν μάρτυρες.

«Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίζω Τραμπ», πρόσθεσε, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Reddit που έχει πλέον έχει διαγραφεί και δείχνει τη γυναίκα να είναι μόνο με τον στηθόδεσμό της από τη μέση και πάνω.

Η Μόιερ πήγε να καλέσει την αστυνομία, αλλά η άγνωστη γυναίκα ψήφισε γρήγορα και έφυγε.

Σημειωνεται, ότι βάση νομοθεσίας δεν επιτρέπεται οι ψηφοφόροι να πηγαίνουν στις κάλπες φορώντας ρούχα με πολιτικά συνθήματα.



Πηγή: skai.gr

