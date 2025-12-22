Μετά τις αποδοκιμασίες και τα γιουχαΐσματα που δέχτηκε χθες στη διάρκεια της τελετής μνήμης για τα θύματα της αντισημιτικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, στις 14η Δεκεμβρίου, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ζήτησε σήμερα συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας.

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό με 15 νεκρούς, ο πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, ο οποίος έχει επικριθεί σκληρά για τη στάση του έως τώρα απέναντι στην τραγωδία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου για το θέμα: «Έχω συναίσθηση του βάρους της ευθύνης για τις θηριωδίες που διαπράττονται ενώ είμαι πρωθυπουργός» και «θλίβομαι για αυτό που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα και το έθνος μας στο σύνολό του».

«Τα συναισθήματα είναι ακόμα έντονα και πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα είναι πληγωμένοι και θυμωμένοι, και μέρος αυτού του θυμού στράφηκε εναντίον μου, και το καταλαβαίνω αυτό» δήλωσε ο Αλμπανέζι.

«Η κυβέρνηση εργάζεται καθημερινά για να προστατεύσει τους Εβραίους Αυστραλούς. Για να προστατεύσει το θεμελιώδες δικαίωμα τους, ως Αυστραλοί, να ασκούν την πίστη τους, να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους και να συμμετέχουν στην αυστραλιανή κοινωνία με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο. Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το ISIS να κερδίσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να διχάσουν την κοινωνία μας και θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί» είπε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

