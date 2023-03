Αίγυπτος: Δύο νεκροί και 16 τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Καΐρου- Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Καΐρου νωρίς το βράδυ της Τρίτης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου δύο άνθρωποι έχει χάσει τη ζωή τους ενώ 16 επιβάτες τραυματίστηκαν.

«Ένας αρχικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και 16 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων έξι που έχουν ήδη νοσηλευτεί και πήραν εξιτήριο», συνοψίζει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Train derails and crashes into the platform at Qalyoub train station in Qalyoubiya governorate, killing one and injuring 16 pic.twitter.com/VrrRxK3jVO