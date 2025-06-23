​Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία, στους δύο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Σαντορίνης -την Αρχαία Θήρα και τον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου- στο πλαίσιο της παρουσίας της στο νησί για τα εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας.

Η υπουργός περιηγήθηκε στον χώρο της Αρχαίας Θήρας και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών που εκτελούνται από την ΕΦΑ Κυκλαδων καθώς και μέσω της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Θήρας. Έδωσε οδηγίες για την επικαιροποίηση του υπάρχοντος στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης της αρχαίας πόλης, ενώ ζήτησε να αξιοποιηθεί άμεσα το υφιστάμενο κτιρίο στην είσοδο του χώρου -κατασκευασμένου στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ- ως αναψυκτήριο. Επίσης, ζήτησε να αντικατασταθούν άμεσα τα υπάρχοντα φυλάκια-σκοπιές με νέες λίθινες κατασκευές, πιο συμβατές με τον χαρακτήρα του αρχαιολογικού τοπίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της ενημέρωσης των επισκεπτών, μέσω πρόσθετων επεξηγηματικών πινακίδων, στάσεων ερμηνείας και ανάγνωσης του χώρου. Παρά την ολοκλήρωση των καθαρισμών και αποψιλώσεων, η Υπουργός ζήτησε την εκπόνηση μελέτης για ελεγχόμενη διαχείριση των δέντρων, ιδίως των πεύκων, για πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς.

Η Αρχαία Θήρα, κτισμένη στον λόφο Μέσα Βουνό, υπήρξε το αστικό, διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της πόλης-κράτους της Θήρας από τον 8ο αι. π.Χ. έως και τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Γνώρισε περίοδο ακμής κατά την Πτολεμαϊκή κυριαρχία (288–145 π.Χ.), ενώ έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας από τον 19ο αιώνα έως και σήμερα. Ο χώρος αναδείχθηκε με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση το διάστημα 2003–2008 και αποτελεί σήμερα τον τέταρτο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό χώρο των Κυκλάδων, με 50.000 επισκέπτες ετησίως.

Ακολούθως, η Υπουργός Πολιτισμού επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου, όπου ενημερώθηκε από τον τμηματάρχη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ, Μιχάλη Λεφαντζή, για τον σχεδιασμό και την πρόοδο των μελετών αποκατάστασης, του μνημείου. Ήδη έχει ανατεθεί εξειδικευμένη μελέτη αναστήλωσης σε επίπεδο εφαρμογής, για πρώτη φορά στον τομέα Δ, ενώ παράλληλα συντάσσεται ερευνητικό πρόγραμμα για την εκπόνηση μελέτης για το σύνολο του μνημείου, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα δομικής επάρκειας. Η μελέτη για τον τομέα Δ ολοκληρώνεται τέλη Σεπτεμβρίου τ.έ. Το σύνολο των έργων και των μελετών εκπονούνται με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παραλληλα, η Υπουργός ζήτησε την εκπόνηση μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης για την έκθεση των ευρημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου, καθώς και τη σύνταξη πρότασης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, για την επέκταση της ανασκαφικής έρευνας, προκειμένου να αποκαλυφθεί μεγαλύτερο τμήμα του μοναδικού αυτού προϊστορικου κέντρου του Αιγαίου. Δόθηκε οδηγία για την κατασκευή νέων στάσεων για τους επισκέπτες, ενώ εργασίες συντήρησης του στεγάστρου και των διαδρόμων θα πραγματοποιηθούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, με στόχο την ολοκλήρωσή τους πριν από τη θερινή περίοδο του 2026. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Δήμο Θήρας.

Το Ακρωτήρι, κατοικημένο από την 3η χιλιετία π.Χ., εξελίχθηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα αστικά και εμπορικά κέντρα του Αιγαίου κατά τον 17ο αιώνα π.Χ., πριν καταστραφεί από την ηφαιστειακή έκρηξη. Η εξαιρετική διατήρησή του οφείλεται στα ηφαιστειακά υλικά που το κάλυψαν. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν, το 1967, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο χώρος προστατεύεται από καινοτόμο βιοκλιματικό στέγαστρο και αποτελεί τον πιο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο των Κυκλάδων, με 270.000 επισκέπτες ετησίως.

