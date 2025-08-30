«Αφοπλίστε την Rheinmetall» λένε οι νέοι στην Κολωνία

H Κολωνία γίνεται το σύμβολο του αντιμιλιταριστικού αγώνα για μία εβδομάδα. Νέοι ακτιβιστές διαδηλώνουν υπερ της ειρήνης και κατά της υποχρεωτικής στράτευσης.Στην Κολωνία κορυφώνεται σήμερα η δράση του δικτύου «Αφοπλίστε την Rheinmetall» (Rheinmetal Entwaffnen) με μία αντιμιλιταριστική πορεία στο κέντρο της πόλης. Κυρίως νέοι, αλλά και πιο έμπειροι ακτιβιστές από όλη τη Γερμανία κατασκηνώνουν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη του Ρήνου.



Η σημερινή συγκέντρωση ξεκίνησε στο Heumarkt και η πορεία πρόκειται να διαρκέσει μέχρι το βράδυ. Οι διαδηλωτές κρατούν πανό και αφίσες με αντιπολεμικά συνθήματα, μπαλόνια στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας - φορούν ροζ καπέλα, κεφίγια και παλαιστινιακά κασκόλ, γκλίτερ... μέχρι και αποκριάτικες στολές. Ευδιάθετοι, παρά τη βροχή που έρχεται και φεύγει. Διαδηλώνουν για την ειρήνη – κατά του μιλιταρισμού και της επικείμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης στη χώρα, κατά της πολεμικής βιομηχανίας και της εμπλοκής της Γερμανίας σε πολέμους.

Πηγή: Deutsche Welle

Ένα αντιπολεμικό κάμπινγκ στο κέντρο της ΚολωνίαςΦιλοξενώντας σημαντικές δομές της Μπουντεσβερ, όπως το Κέντρο Καριέρας και στρατολόγησης, η Κολωνία γίνεται φέτος σύμβολο της διαμαρτυρίας ενάντια στην γερμανική πολιτική επανεξοπλισμού.Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας της Κολωνίας να απαγορεύσει το αντιπολεμικό κάμπινγκ, αυτό έλαβε τελικά την απαραίτητη άδεια μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου στο Μίνστερ. Πάνω από 300 σκηνές συνθέτουν το σκηνικό στο Grüngürtel, μπροστά στην χαρακτηριστική κεραία της Τέλεκομ, το οποίο φιλοξενεί εδώ και μία εβδομάδα συμμετέχοντες από όλη τη Γερμανία και το εξωτερικό. Εργαστήρια, πολιτικές συζητήσεις και ειρηνικές, συμβολικές κινητοποιήσεις σε όλη την πόλη. Όλα υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.Προστασία ανάλογη ενός καγκελαρίου για τον διευθυντή της RheinmetallΗ ιστορία της οργάνωσης «Αφοπλίστε την Rheinmetall» ξεκινά το 2018, όταν η οργάνωση συγκροτήθηκε ως απάντηση στη χρήση γερμανικών αρμάτων μάχης Leopard 2 από τον τουρκικό στρατό στην εισβολή στο Αφρίν της Συρίας. Από τότε διοργανώνει αντιπολεμικά κάμπινγκ σε όλη τη Γερμανία και δράσεις ενάντια στη γερμανική πολεμική βιομηχανία.Μια από τις πρώτες δράσεις της φετινής διοργάνωσης ήταν ο αποκλεισμός του Κέντρου Καριέρας της Bundeswehr, ενώ η διοργάνωση βρέθηκε στο επίκεντρο των γερμανικών ΜΜΕ, όταν επιχείρησε να διαδηλώσει την Πέμπτη μπροστά από τη βίλα του διευθυντή της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ. Περίπου 300 διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το πολυτελές προάστιο του Ντίσελντορφ, ωστόσο η αστυνομία τους σταμάτησε σε κοντινό δρόμο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Όπως παρατηρεί μάλιστα η Kölner Stadt-Anzeiger: «Η προστασία για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rheinmetall είναι ανάλογη με εκείνη του καγκελάριου». Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ έχουν κατατάξει άλλωστε τον επικεφαλής του ομίλου μεταξύ των βασικών στόχων του Βλάντιμιρ Πούτιν.Η Rheinmetall βλέπει τις μετοχές της να σημειώνουν θεαματική άνοδο, καθώς έχει ενισχύσει θεαματικά την παραγωγή της, εγκαινιάζοντας δύο νέα εργοστάσια: Κοντά στο Άννοβερο εγκαινιάστηκε το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ευρώπη την περασμένη Τετάρτη, ενώ στη Βουλγαρία δημιουργείται νέα μονάδα κατασκευής βλημάτων πυροβολικού.Περισσότερη αστυνομία από το Καρναβάλι στην ΚολωνίαΣήμερα, Σάββατο, στην πρωτεύουσα του γερμανικού καρναβαλιού θα βρίσκονται «περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις από ό,τι την Τσικνοπέμπτη» σχολίαζε ήδη το πρωί του Σαββάτου o τοπικός Τύπος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη σημερινή αντιπολεμική διαδήλωση προβλέπεται συμμετοχή 500 έως 800 διαδηλωτών, ενώ πάνω από 1.600 αστυνομικοί έχουν επιστρατευθεί για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της πορείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.