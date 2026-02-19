Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται, μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιας θέσης, ανακοίνωσε η αστυνομία του Thames Valley.

#BREAKING | 🇬🇧 — Andrew Mountbatten-Windsor released from police custody after nearly 12 hours, following arrest on suspicion of misconduct in public office linked to Epstein files. pic.twitter.com/XkzgK9bRXL February 19, 2026

Η Thames Valley Police εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει: Την Πέμπτη συνελήφθη άνδρας περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ, ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Οι έρευνες στο Νόρφολκ έχουν ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζονται στο Μπέρκσαϊρ. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή συνέντευξη Τύπου στο παρόν στάδιο.

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, που έκλεισε τα 66 την Πέμπτη, ανακρίθηκε επί ώρες από ντετέκτιβ της Thames Valley Police. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι διερευνά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, κατά τη θητεία του ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος, φέρεται να διαβίβασε έγγραφα στον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Η σύλληψη του ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας, όγδοου στη σειρά διαδοχής, θεωρείται πρωτοφανής για τα σύγχρονα δεδομένα.

«Έμαθα με βαθύτατη ανησυχία την είδηση για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και ότι είναι ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Βασιλιάς Κάρολος.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είδε τον Άντριου να αποχωρεί από αστυνομικό τμήμα στο Άιλσαμ της ανατολικής Αγγλίας λίγο μετά τις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Παρότι το Μπάκιγχαμ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σύλληψη, ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι οι αρχές έχουν την «πλήρη και αμέριστη στήριξη και συνεργασία» της οικογένειας.

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: ο νόμος πρέπει να συνεχίσει την πορεία του», τόνισε ο Κάρολος, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η οικογένειά του θα συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους.

Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, δεύτερος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι μετανιώνει για τη φιλία τους. Το γραφείο του δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια μετά τη δημοσιοποίηση άνω των περίπου τριών εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τον Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2008 για προσέλκυση ανήλικης στην πορνεία.

Σύμφωνα με τα αρχεία αυτά, ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ φέρεται το 2010 να προώθησε στον Έπσταϊν αναφορές για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες χώρες που είχε επισκεφθεί στο πλαίσιο επίσημων αποστολών ως Ειδικός Εκπρόσωπος της κυβέρνησης για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις. Το 2011 αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον ρόλο αυτόν, όταν οι στενές σχέσεις του με τον Έπσταϊν ήρθαν για πρώτη φορά στο φως.

«Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, προχωρήσαμε πλέον στην έναρξη έρευνας για την καταγγελία περί κατάχρησης δημόσιου αξιώματος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Όλιβερ Ράιτ. «Κατανοούμε το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο».

Η Thames Valley Police ανακοίνωσε αργότερα ότι «ο συλληφθείς άνδρας» αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η σύλληψη σηματοδοτεί ένα ακόμη πλήγμα για τον έκπτωτο πρίγκιπα, ο οποίος το 2019 εγκατέλειψε όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν και, τον περασμένο Οκτώβριο, τού αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και οι τιμές, εν μέσω νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους.



