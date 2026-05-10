Η Τεχεράνη προειδοποιεί με «σφοδρή επίθεση» εάν ιρανικά πλοία δεχθούν επιθέσεις

Η διοίκηση της Αεροδιαστημικής Δύναμης των IRGC προειδοποίησε ότι «πύραυλοι και drones έχουν κλειδώσει στον εχθρό» και «αναμένουμε την εντολή για πυρ»

IRGC

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα εξαπολύσει «σφοδρή επίθεση» εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, εάν ιρανικά πλοία βρεθούν αντιμέτωπα με «επιθετική ενέργεια».

Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, ως απάντηση στη διακήρυξη της Τεχεράνης ότι ασκεί έλεγχο στη θαλάσσια οδό. 

Η ναυτική διοίκηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανέφερε ότι «οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια» με στόχο τα ιρανικά πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία θα οδηγήσει σε «σφοδρή επίθεση εναντίον ενός από τα αμερικανικά κέντρα στην περιοχή».

Η διοίκηση της Αεροδιαστημικής Δύναμης των IRGC προειδοποίησε ότι «πύραυλοι και drones έχουν κλειδώσει στον εχθρό», προσθέτοντας «αναμένουμε την εντολή για πυρ».

