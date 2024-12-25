Λευκό αναμένεται να είναι σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, το τοπίο σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ αυτή την ώρα χιονίζει σε περιοχές των Γρεβενών και στον Λαϊλιά στις Σέρρες, όπου η θερμοκρασία είναι -1 βαθμοί Κελσίου.

Κάτω από το μηδέν είναι η θερμοκρασία στα χιονοδρομικά κέντρα του Καϊμακτσαλάν στην Πέλλα και στη Βασιλίτσα Γρεβενών (-4), καθώς και στη Βλάστη Κοζάνης και στην Κλεισούρα Καστοριάς (-1).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματα που κινούνται προς τα χιονοδρομικά κέντρα της Ημαθίας και συγκεκριμένα στις επαρχιακές οδούς Νάουσας-Σελίου (από το 9ο χιλιόμετρο), Βέροιας-Σελίου (από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο) και από Νάουσα προς 3-5 Πηγάδια (από το 9ο χιλιόμετρο).

Επίσης, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας-Κοζάνης, μέσω Καστανιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.